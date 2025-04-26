Россиянам напомнили о способе оформления перерасчета пенсии

Сумму пенсионных выплат увеличивают, если получатель достигает определенного возраста или у него появляются иждивенцы, которых он содержит. Для россиян, прекративших работать, перерасчет проводят автоматически. Остальным нужно оформить заявление. Об этом в комментарии RT рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он пояснил, что все сведения о неработающих пенсионерах поступают в Социальный фонд, который сверяет данные и назначает новый размер выплат. Если же этого не произошло, необходимо обратиться в территориальное отделение ведомства или подать заявку в МФЦ.

«Работающим пенсионерам требуется самим подавать заявление при изменениях, таких как увольнение. В этом случае пересматривают стаж, специальные периоды и накопленные пенсионные коэффициенты», — рассказал Говырин.

Депутат добавил, что пенсию после перерасчета назначают с первого числа месяца, следующего после подачи заявки. Но если пенсионер продолжил работать, то данные обновят автоматически.

Новые основания для увеличения размера пенсий также есть у военных пенсионеров, к примеру, за заслуги при несении службы. Для перерасчета нужно принести подтверждающие документы. Такой же порядок действует для ветеранов боевых действий и людей с инвалидностью, если у них меняется группа.

В мае этого года дополнительные единовременные выплаты к пенсиям в 80 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны. Кроме того, перерасчет проведут для работников угольной промышленности и членов летных экипажей со стажем в 25 лет и более. Для получения денег нужно подать документы, подтверждающие стаж и условия труда.