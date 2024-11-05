Россиянам напомнили о крайнем сроке уплаты налогов

Депутат Чаплин: до 1 декабря нужно уплатить налоги на имущество и транспорт

Налоги на недвижимость и транспорт необходимо уплатить до 1 декабря. В обратном случае россиянам грозит увеличение начисленной суммы за счет пеней, сообщил РИА «Новости» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Важно помнить, что до 1 декабря необходимо уплатить налоги на имущество, землю и транспорт. Сделать это можно через сайт ФНС, „Госуслуги“ или непосредственно в отделении налоговой службы», — сказал он.

Наказанием для должников станет начисление пеней. Чаплин сообщил, что они составят 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки.

Центробанк повысил ключевую ставку до рекордного 21%. Вслед за этим банки изменили условия вкладов и кредитов, некоторые из них предложили депозиты под 25% годовых. В декабре 2024 года россияне уплатят налог с доходов по вкладам за предыдущий год, если прибыль превысила 150 тысяч рублей.