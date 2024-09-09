Россиянам напомнили новые правила двойной индексации пенсий в 2025 году

Доцент Иванова-Швец: по новым правилам пенсии в 2025 году проиндексируют дважды

Пенсия в 2025 году будет индексироваться два раза. О новых правилах в интервью агентству «Прайм» напомнила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Двойная индексация касается пенсионеров по старости, по потере кормильца и по инвалидности. Первая индексация пройдет по новым правилам 1 февраля, ее размер составит 4,5%. Вторая индексация — в апреле на 2,5%.

Иванова-Швец пояснила, что эти цифры примерные, окончательный размер индексации будет зависеть от инфляции в 2024 году.

«Еще одно изменение — пенсии будут проиндексированы как неработающим, так и работающим пенсионерам», — заключила доцент.

Если в справке о назначенных выплатах отсутствуют данные о трудовой деятельности, для перерасчета пенсии нужно обратиться в Социальный фонд. Перерасчет может быть необходим и в случае возникновения обстоятельств, влияющих на размер пенсии.