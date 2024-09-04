Сенатор Епифанова рассказала, что для перерасчета пенсии нужно обратиться в Социальный фонд

Чтобы пересчитать пенсию, гражданину следует обратиться в Социальный фонд. Это становится необходимым, когда в справке о назначенных выплатах отсутствуют данные о трудовой деятельности. Об этом «ФедералПресс» сообщила сенатор Ольга Епифанова.

По ее словам, для перерасчета необходимо проверить информацию, на основании которой были произведены расчеты выплат. Перерасчет может быть необходим и в случае возникновения обстоятельств, влияющих на размер пенсии, таких как переезд в северный регион или появление на иждивении недееспособного родственника.

Ольга Епифанова добавила, что для перерасчета важно удостовериться в правильности данных, лежащих в основе расчета выплат. К таким относятся стаж, индивидуальные пенсионные коэффициенты и периоды трудовой деятельности.

Вся эта информация содержится в справке о назначенной пенсии, которую можно получить через личный кабинет на портале «Госуслуги», в клиентских службах Социального фонда России или в многофункциональных центрах.