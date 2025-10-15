В России введут семейную налоговую выплату для родителей с двумя детьми

Семьи с двумя и более детьми получат право на ежегодный возврат части уплаченного НДФЛ по новой льготной ставке. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра труда Антона Котякова.

Налоговый вычет смогут оформить родители, чей среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов. Дополнительными условиями станут соответствие имущественным критериям и отсутствие алиментной задолженности.

«На эти цели в 2026 году предусмотрено порядка 119 миллиардов рублей», — заявил Котяков на заседании думского комитета.

Он уточнил, что выплаты охватят 7,3 миллиона работающих родителей.

В ведомстве добавили, что поддержка распространится на 11 миллионов детей. Выплату будут перечислять один раз в год после подачи заявления.

Подать документы можно через портал госуслуг или лично в отделении Соцфонда, пояснили в пресс-службе Минтруда. Прием заявлений на возврат за 2025 год стартует 1 июня и продлится до 1 октября 2026 года.

Одновременно с этим, по словам Котякова, материнский капитал в следующем году проиндексируют на 6,8%.

Размер выплаты на первого ребенка достигнет 737 тысяч рублей, а на второго — более 974 тысяч рублей. Общий объем финансирования маткапитала в бюджете составит почти 567 миллиардов рублей.

Ранее Котяков заявил, что Министерство труда России рассмотрит изменение модели выдачи материнского капитала в пользу стимуляции рождения вторых и последующих людей.