Россиян предупредили о трех популярных у мошенников схемах с удаленным доступом

В ВТБ назвали три популярные у мошенников схемы с удаленным доступом

В июле и августе мошенники использовали три схемы с удаленным доступом, чтобы похищать деньги и личные данные россиян. Об этом РИА «Новости» рассказали в ВТБ.

Во всех трех случаях пользователей просили установить на смартфон замаскированные под официальные приложения компаний или госпорталов. После этого мошенники получали доступ к личным данным человека.

Самым популярным сценарием, по данным специалистов ВТБ, стали звонки под видом сотрудников «Госуслуг». Лже-работники предлагали россиянам обновить данные и установить «специальную программу».

Вторая схема связана со звонками от сотрудников «Мосэнерго». Мошенники просили скачать приложение для замены счетчиков и запрашивали sms-код, чтобы якобы оформить заявку.

Третья схема — обман через сайты объявлений. Лже-покупатели просили продавцов показать товар во время звонка через WhatsApp, а для входа отправляли фишинговые ссылки. Мошенники таким образом получали доступ к устройству жертвы.

В «Авито» отметили, что попытка увести с защищенной площадки — один из типичных и давно известных методов работы злоумышленников в интернете.

«Поэтому мы всегда рекомендуем оставаться внутри чата „Авито“ и не переходить в сторонние мессенджеры. Так наше система сможет отследить триггеры, предупредить о потенциальной опасности, заблокировать подозрительные ссылки», — подчеркнули специалисты компании.

Ранее в ВТБ сообщили, что приложение банка будет блокироваться при подозрении на доступ мошенников. Для этого в онлайн-банке введут «режим чтения».