ВТБ начнет блокировать приложения при подозрении на мошенничество

ВТБ запустит «режим чтения» в онлайн-банке для защиты от мошенников

Maksim Konstantinov/Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

ВТБ в своем онлайн-банке введет «режим чтения», который будет включаться при подозрении на доступ мошенников к аккаунтам клиентов. Об этом РБК заявил старший вице-президент банка, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Он подчеркнул, что служба безопасности ВТБ будет замораживать приложение, если начет фиксировать нетипичные для клиента запросы. «Режим чтения» включится сразу на всех устройствах с онлайн-банком. В этом случае пользователь получит возможность посмотреть все продукты, но не сможет выполнять финансовые операции, объяснил Чугунов.

Сейчас специалисты тестируют новую функцию, она начнет работать полноценно с октября.

Ранее в главном управлении безопасности по Московской области предупредили, что мошенники разработали новую схему для обмана россиян. Злоумышленники отправляют гражданам электронные письма, в которых пишут о якобы успешном входе в учетную запись на «Госуслугах». В тексте предлагают позвонить по указанному номеру, чтобы выяснить, кто заходил в аккаунт из «нетипичного места».

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