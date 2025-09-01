Стало известно, на какой работе в России получают больше всего

«Авито Работа»: фрезеровщики и водителей бензовоза получают больше всех в России

Фрезеровщик и водитель бензовоза возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в России по итогам лета 2025 года. Эти данные привели аналитики сервиса «Авито Работа», сообщил RT .

Средняя зарплата фрезеровщика составила 159 861 рубль в месяц. Больше всего денег среди всех вакансий получают водители бензовозов, их среднемесячная зарплата достигла 222 581 рубля.

При этом самой востребованной профессией в стране стал слесарь. Среднее предложение по зарплате — 97 133 рубля в месяц. В категории транспорта и логистики наиболее востребованными оказались курьеры со средней зарплатой в 146 297 рублей.

Ранее стало известно, что каждый третий опрошенный россиянин мечтает о дистанционной работе. Также почти половина участников опроса призналась, что использовала бы идеальное знание английского для высокооплачиваемой должности.