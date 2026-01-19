За первые недели 2026 года банки заблокировали миллионы карт и счетов физлиц

За первые три недели 2026 года на финансовых форумах накопилось множество жалоб на внезапные блокировки карт и счетов. Клиенты не понимают причин, а попытки получить разъяснения от банков приводят к перенаправлению в ЦБ. Как сообщил «Коммерсант» , блокировки затрагивают не только карточные переводы, но и клиентов, которые совершают покупки на маркетплейсах.

Массовый характер блокировок является следствием как резкого расширения критериев подозрительных операций, так и автоматизации антифрод-систем, отметила партнер практики частных клиентов АБ «Вертикаль» Татьяна Микони.

Алгоритмы выявления подозрительных операций настроены так, чтобы не пропустить ни одной сомнительной транзакции. Это означает, что они могут выдавать ложные срабатывания.

«Публичные жалобы традиционно отражают лишь небольшую часть реальных случаев, поэтому совокупное число граждан, столкнувшихся с временными блокировками или ограничениями операций с начала года, может быть существенно выше», — подчеркнула бизнес-архитектор департамента «Банки и финансы» компании «Рексофт» Елена Голяева.

За первые две недели января под временную блокировку могли попасть два-три миллиона обычных людей — это примерно 1–2% от всех активных клиентов банков, считают в компании «Информзащита».

Центральный банк не предоставил статистику по блокировкам, связанным с 161-м федеральным законом.

В ноябре директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров сообщил, что крупные банки ежемесячно приостанавливают около 330 тысяч переводов.

Все больше россиян сталкиваются с неожиданной блокировкой банковских карт. Виной тому могут быть как подозрительные переводы, так и обычные действия, такие как перевод денег самому себе. 360.ru выяснил, какие суммы считаются рискованными, как защитить себя от внезапной заморозки счета и что делать, если карта уже заблокирована.