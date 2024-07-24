ЦБ: при переводе денег на карту от незнакомца стоит доверить возврат банку

Эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Алексей Потехин рассказал, как действовать, если на карту по ошибке зачислились чужие деньги. Важно убедиться в существовании перевода, отметил эксперт в беседе с Life.

По его словам, зачастую мошенники присылают уведомление якобы от банка, однако на самом деле средства на счет не поступали. В связи с этим необходимо проверять историю операций.

Если информация подтвердилась, следует обратиться в финансовое учреждение, добавил специалист. Сотрудники самостоятельно осуществят обратный перевод, что позволит защититься от аферистов.

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