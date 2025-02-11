Индексацию военных пенсий распространили на вдов бойцов
Принятый Госдумой законопроект об увеличении пенсий военнослужащим на 9,5% распространится на вдов бойцов. С таким заявлением на заседании нижней палаты парламента выступила заместитель министра обороны России Анна Цивилева.
Она подчеркнула, что жены погибших военных получат увеличенные выплаты.
«Вдовы будут учтены, они уже учитываются», — зявила Цивилева.
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания во вторник, 11 февраля, приняли законопроект об индексации военных пенсий на 9,5%.
Опубликованный в базе данных документ предусматривает получение повышенных выплат задним числом, начиная с 1 января 2025 года.
Увеличение пенсионных выплат связали с уровнем фактической инфляции за 2024 год.