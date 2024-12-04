Россия заняла лидерские позиции по качеству бизнес-климата

Путин назвал Россию одним из лидеров по качеству бизнес-климата

Россия уверенно входит в число глобальных лидеров рейтинга инвестиционного климата. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

«При этом по уровню нормативно-правовой базы и качеству оказания государственных услуг Россия безусловно опередила все страны», — добавил глава государства.

Рейтинг составило Агентство стратегических инициатив, изучив разные страны более чем по 800 различным критериям.

Ранее Путин отметил, что инвестиции в Россию продолжают расти третий год подряд, несмотря на все трудности, с которыми столкнулась страна.

Кроме того, президент поручил снять излишние административные барьеры для бизнеса и донастроить административно-правовую базу.