Путин указал на стабильный рост инвестиций в Россию

Путин заявил, что инвестиции в Россию растут третий год подряд

Инвестиции в Россию продолжают расти, несмотря на трудности, которые стране пытаются создать извне. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

По его словам, малые и средние компании играют важную роль в экономике. Для них доступность кредитов — это ключевой фактор инвестиционной активности.

«У нас поставлена конкретная задача к 2030 году: инвестиции должны прибавить 60% в реальном выражении к уровню 2020 года. С учетом всех трудностей вложения в основной капитал российского бизнеса растут третий год подряд», — заявил президент.

Также Путин поручил правительству снять избыточные административные барьеры для работы российского бизнеса. Он призвал четче расставлять приоритеты в мерах поддержки отраслей из федерального бюджета.