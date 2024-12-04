Путин указал на стабильный рост инвестиций в Россию

Инвестиции в Россию продолжают расти, несмотря на трудности, которые стране пытаются создать извне. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».
По его словам, малые и средние компании играют важную роль в экономике. Для них доступность кредитов — это ключевой фактор инвестиционной активности.
«У нас поставлена конкретная задача к 2030 году: инвестиции должны прибавить 60% в реальном выражении к уровню 2020 года. С учетом всех трудностей вложения в основной капитал российского бизнеса растут третий год подряд», — заявил президент.
Также Путин поручил правительству снять избыточные административные барьеры для работы российского бизнеса. Он призвал четче расставлять приоритеты в мерах поддержки отраслей из федерального бюджета.
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