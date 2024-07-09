Госдолг достиг предела. В США заявили, что больше не смогут занимать деньги

Федеральная резервная система США признала невозможность дальнейших заимствований и увеличения госдолга. Об этом на форуме Европейского центрального банка сообщил глава ФРС Джером Пауэлл, чьи слова привело РИА «Новости».

Американский государственный долг растет на триллион долларов каждые 100 дней. Во время президентства Джо Байдена показатель увеличился на семь триллионов долларов.

«Путь, по которому мы идем, неприемлем, это не вызывает сомнений», — подчеркнул Пауэлл.

Он призвал что-то предпринять и сделать это как можно раньше.

По состоянию на 1 июля 2024 года госдолг США составлял 34,5 триллиона долларов. Увеличение показателя навредит обороноспособности Соединенных Штатов, заявили аналитики Уильям Ругер и Томас Сэвидж.