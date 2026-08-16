Россия в июне увеличила поставки рыбы в Евросоюз в 1,7 раза

Поставки рыбы из России в страны Евросоюза за июнь выросли в 1,7 раза. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Объем поставок в первый летний месяц достиг максимума с ноября 2024 года — 74,9 миллиона евро. Стоимость поставок выросла на 22% по сравнению с прошлогодними суммами.

«Лидерами по покупкам внутри ЕС были Германия (42,3 миллиона евро), Франция (14,4 миллиона), Нидерланды (8,4 миллиона), Польша (4,4 миллиона) и Дания (2,6 миллиона)», — отметили в сообщении.

Большую часть поставок составляли филе и мясо рыбы, в основном — минтая и трески. Также страны ЕС закупали замороженную треску, охлажденную камбалу и другую рыбу.

В июле глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что российская рыба имеет «геополитическое значение». Поводом стало исключение рыбы из России из санкционного списка.

Представитель МИД России Мария Захарова высмеяла еврочиновницу, отметив, что пока Каллас «разбиралась с геополитическим значением рыбы, она протухла».