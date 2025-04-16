Россия попросила Boeing продать самолеты в счет замороженных активов

Bloomberg: РФ обратилась к США с просьбой продать Boeing после перемирия

В случае прекращения огня на Украине российская сторона рассчитывает закупить самолеты Boeing, оплатив их замороженными на Западе активами. Такой запрос направили партнерам в США, сообщило агентство Bloomberg .

Источник агентства из Москвы сообщил, что сделка, разрешающая покупку самолетов, может стать частью смягчения санкций в случае прекращения боевых действий, хотя формально отправленный в США запрос не является условием согласия на перемирие. Россия, по его словам, рассчитывает расплатиться за лайнеры заблокированными за рубежом государственными активами. Официально Boeing, Госдеп и Кремль не комментировали эту информацию.

Страны Запада заблокировали около 280 миллиардов долларов резервов российского Центробанка, из них только пять миллиардов — Штаты. Boeing после событий февраля 2022 года приостановил сотрудничество с Россией.

«США не будут обсуждать никаких экономических обязательств, пока не будет достигнуто прекращение огня», — предупредил представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз.

Из-за тарифной войны, развязанной Белым домом, корпорация оказалась в затруднительном положении. Китай ответил США на введение пошлин отказом от закупки американских самолетов.