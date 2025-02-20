Реалистичность планов. Может ли Boeing вернуться на российский рынок?
Американская компания Boeing может вернуться в Россию. Производителю самолетов это выгодно из-за доступа к российскому титану. О перспективах возобновления сотрудничества — в материале 360.ru.
Вилами по воде писано
Официально компания Boeing не объявляла о намерении вернуться в Россию. На это обратил внимание главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
«Я бы не стал строить иллюзий. <… > Дело в том, что и наша промышленность, и наши авиакомпании, и наш финансовый сектор обложен таким количеством санкций, что, прежде чем говорить о возвращении Boeing, неплохо бы вообще распутать этот клубок санкционный», — сказал он в беседе с 360.ru.
Эксперт подчеркнул, что корпорация сама ничего не предпримет, решения принимают политики. Сначала нужно дождаться снятия санкций. Пока существуют нынешние ограничения, компании даже не смогут взаимодействовать друг с другом — нельзя провести элементарный платеж, потому что Россию отключили от SWIFT.
Нужен ли Boeing России?
По словам Гусарова, после ухода Boeing из России встали два вопроса: эксплуатация самолетов этой компании и закрытие доступа к иностранным воздушным судам. Первую проблему решили быстро, а со второй возникли трудности.
«Нам бы хотелось каким-то образом получить доступ еще к какому-то флоту, то есть приобретать какие-то самолеты из-за рубежа. Хотя бы на время, потому что поставки отечественных самолетов задерживаются. А авиакомпаниям самолеты нужны», — сказал он.
Выгода Boeing больше российской?
При этом что касается самой американской компании — сотрудничество с Россией ей очень выгодно. По словам Гусарова, корпорации нужны изделия из российского титана.
«До пандемии каждый третий самолет Boeing собирался из российского титана. Конечно, заместить эти объемы практически невозможно в краткосрочной перспективе. Поэтому Boeing хотел бы все это вернуть», — объяснил эксперт.
По его мнению, даже если американская компания вернется, масштабным это сотрудничество не будет. Две трети флота в стране должны быть отечественными — так безопаснее, ведь настроения на Западе постоянно меняются, а России нужна стабильность и гарантия.
Титан — самый главный элемент
С утверждением, что Boeing нуждается в российском титане, согласился и эксперт финансового рынка Андрей Бархота. В беседе с 360.ru он напомнил, что в России находится крупнейший производитель титана в мире — «ВСМПО-Ависма».
По его словам, отечественная корпорация стала главным поставщиком этого металла. Как раз титан — самый нужный элемент в авиационной промышленности. Он придает прочности конструкции, без него нельзя сделать самолеты надежными.
Для создания новых судов нужно сырье, в том числе титан, титановые сплавы, а «ВСМПО-Ависма» необходимо экспортировать свою продукцию.
Андрей Бархота
Эксперт финансового рынка
Общее сближение США и России
Также эксперт указал на то, что в ситуацию погрузились как американская, так и российская стороны. Помимо деэскалации и мирного регулирования, одним из ключевых элементов повестки стало экономическое сотрудничество между государствами, которое предполагает сближение американского бизнеса и российского рынка.
«Поэтому мне кажется, что с учетом вот этого шлейфа общего потепления, общего сближения позиций, все эти вопросы будут решены, причем на взаимовыгодной основе», — сказал собеседник 360.ru.
Он отметил, что Россия от этого сотрудничества выиграет так же, как партнеры за океаном.