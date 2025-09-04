Сегодня 17:08 «Мир» в кармане. Как запуск карт российской платежной системы в Таиланде отразится на турпотоке Эксперт РСТ Уралова: запуск карт «Мир» в Таиланде увеличит поток туристов 0 0 0 Фото: РИА «Новости»/Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Карты платежной системы «Мир» должны заработать в Таиланде в самое ближайшее время. Сейчас в этом направлении идет активная работа с банками страны. Подробности — в материале 360.ru.

Работа карт «Мир» в Таиланде однозначно станет дополнительным стимулом для роста турпотока, заявила в беседе с 360.ru генеральный директор One Click Travel, эксперт РСТ Анара Уралова. «Таиланд традиционно входит в топ-3 самых популярных зарубежных направлений у россиян, и упрощение финансовых расчетов повысит привлекательность страны. Прогнозировать точные цифры сложно, но мы можем ожидать стабильный рост — особенно в зимний сезон, когда Таиланд является главным направлением», — отметила она. С марта 2022 года российские карты Visa и Mastercard перестали работать в Таиланде из-за санкций. Карты «Мир» также недоступны. Однако карты UnionPay, например, от Россельхозбанка и Азиатско-Тихоокеанского банка по-прежнему функционируют.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Карты «Мир» заработают в Таиланде: преимущества Введение более удобной альтернативы картам иностранных банков с продлением количества дней безвизового пребывания в Таиланде напрямую не связаны, считает эксперт, но они взаимно усиливают эффект.

С одной стороны, туристам станет удобнее платить, с другой — у них появляется больше времени для отдыха без необходимости продлевать визу. Это комплексный подход, который в итоге делает направление максимально комфортным для путешественников из России. Анара Уралова генеральный директор One Click Travel, эксперт РСТ

При этом Таиланд — то направление, где у туристов есть достаточно много сопутствующих расходов. Как правило, в отелях включены только завтраки, и значительная часть бюджета туристов уходит на питание, экскурсии, трансферы, массажи, шопинг. «Поэтому возможность расплачиваться картой без ограничений крайне важна: это дает туристам больше свободы и спокойствия в планировании своих расходов», — добавила Уралова. Безналичная оплата — важный шаг вперед, подчеркнула собеседница 360.ru. Туристам не придется носить с собой крупные суммы наличных, что снижает риск их потери или кражи. Карта «Мир» делает путешествия безопаснее и удобнее.