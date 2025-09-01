«Я вообще не плачу ни за что». Силуанов рассказал о своих тратах на саммите ШОС в Китае

Глава Минфина Силуанов заявил, что ни за что не платит на саммите ШОС в Китае

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что ни за что не платит на саммите ШОС в Тяньцзине. Об этом он сказал журналисту кремлевского пула, корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву, видео с беседой он опубликовал в своем Telegram-канале .

Журналист пожаловался, что в Китае невозможно расплатиться банковскими картами, и решил поинтересоваться, а как платит за услуги глава Минфина.

«Я вообще не плачу ни за что», — признался Силуанов.

Тогда журналист задал встречный вопрос: «А кто за вас платит? Мы? Наши налоги?» Министр финансов рассмеялся, но не успел ответить, к разговору присоединился глава Роснефти Игорь Сечин.

«Наши налоги», — заявил он.

Саммит ШОС в китайском городе Тяньцзине стал самым крупным мероприятием за всю историю объединения. В нем приняли участие более 20 глав государств и представители организаций со всего мира.