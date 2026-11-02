Экономист Хачатурян посоветовал россиянам закрыть долги до Нового года

Кандидат экономических наук Михаил Хачатурян посоветовал россиянам проверить и закрыть задолженности до конца 2026 года. Об этом он рассказал Life.ru .

В первую очередь эксперт рекомендует проверить налоговые уведомления. Имущественные налоги за 2025 год необходимо заплатить не позднее 1 декабря 2026 года, уведомления доступны в личном кабинете ФНС и на «Госуслугах». После истечения срока образуется задолженность и начнут начисляться пени.

Хачатурян также советует проверить квитанции за жилищно-коммунальные услуги за последние месяцы и по возможности погасить просрочку, не дожидаясь взыскания. До 1 января 2027 года для расчета пеней за ЖКУ действует специальный порядок: применяется меньшее из двух значений — ключевая ставка Банка России на день оплаты или ставка 9,5%, действовавшая 27 февраля 2022 года.

Проверить перед праздниками стоит и кредиты. Если платеж приходится на новогодние каникулы, важно заранее уточнить дату списания и оставить на счете необходимую сумму. При наличии свободных денег можно рассмотреть досрочное погашение части долга, но оценивать его выгоду следует с учетом условий конкретного кредита.