Роскачество назвало условия обязательной выплаты 13-й зарплаты

Россиянам обязаны выплатить 13-ю зарплату, если она указана в договоре. Об этом Lenta.ru сообщила глава департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

«Для сотрудников важно помнить: если премия прописана в документах, работодатель обязан соблюдать условия», — сказала она.

В случае если выплата носит произвольный характер, гарантий ее получения нет.

Ганькина добавила, что конец года является подходящим временем, чтобы поинтересоваться у руководителя системой премирования. Разговор даст понять, можно ли рассчитывать на дополнительные средства накануне новогодних праздников.

«Механизм реализации обычно строится на показателях эффективности, например, сумма может быть фиксированной, равной среднему месячному заработку или зависеть от ключевых показателей эффективности (KPI)», — заключила представитель Роскачества.

Ранее стало известно, что россиянам предложили выплачивать 13-ю пенсию. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы.