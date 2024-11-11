Резкий скачок биткоина связали с Трампом

Стоимость биткоина обновила рекорд, превысив 82 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance .

В понедельник, 11 ноября, биткоин вырос более чем на 3%. По состоянию на 13:27 по московскому времени, эта криптовалюта дорожала на 3,44% за сутки — до 82 039,47 доллара.

Сайт CoinMarketCap сообщил, что стоимость биткоина выросла в среднем до 82 060 долларов за 24 часа.

Как рассказал агентству Bloomberg управляющий директор фирмы по организации рынков Auros в Гонконге, на изменение стоимости криптовалюты повлияла победа Дональда Трампа на президентских выборах в США.

«Это был вопрос времени, когда произойдет всплеск, учитывая характеристику Трампа как сторонника криптовалют, и сейчас мы видим, что всплеск уже настал», — процитировало его РИА «Новости».

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в стриме 360.ru назвал рост криптовалюты закономерным. Он подчеркнул, что события на криптобирже связаны с выборами президента США.