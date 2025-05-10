Раскрыт средний размер соцпенсии в России

В России средний размер социальной пенсии на начало года составил 13,5 тысяч рублей. Об этом сообщили на сайте Социального фонда.

Средний размер социальной пенсии составил 13 511 рублей. При этом дети-инвалиды и инвалиды с детства I группы получают 20 153,9 рублей в месяц.

По данным фонда, на начало 2025 года на учете в его системе находились свыше 41,1 миллиона пенсионеров. При этом социальные пенсии получали 3,4 миллиона россиян

Соцфонд также уточнил средние размеры страховой пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца — 24 979, 15 449 и 16 788 рублей соответственно.

Ранее в Соцфонде сообщили, что средний размер пенсии в стране достиг уровня 23 175,17 рубля в месяц.

В конце апреля декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал россиянам, что при выходе на пенсию на 10 лет позже размер выплаты увеличится более чем в два раза. Если же участвовать в программе долгосрочных сбережений, заключив договор с НПФ, также получится повысить пенсионные выплаты.