Радиоактивные продукты могут в России из-за войны Ирана и Израиля

Боевые действия между Ираном и Израилем, особенно удары по ядерным объектам Ирана, могут повлечь за собой загрязнение территорий и заражение продовольственных товаров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявления главы Россельхознадзора Сергея Данкверта на полях Петербургского экономического форума.

«Наибольшую опасность представляют удары, которые наносятся по ядерным объектам, из-за чего может произойти загрязнение территорий. Иран производит большие объемы растительной и животноводческой продукции. <…> Нанесение такого ущерба окажет серьезное влияние с точки зрения продовольствия», — сказал он.

Данкверт добавил, что, в случае выявления загрязнений на территории, российские специалисты будут более тщательно проверять продовольственную продукцию из Ирана. Глава Россельхознадзора предупредил представителей других стран об аналогичной опасности.

В ночь на 22 июня военные США нанесли удар по иранским заводам по обогащению урана Натанз, Исфахан и Фордо. При обстрелах пострадали работники ядерных объектов. Иран, в свою очередь, пригрозил Соединенным Штатам ответным ударом.