Минздрав Ирана заявил о раненых на ядерных объектах после удара США
Ранения различной степени тяжести получили работники ядерных объектов Ирана при ударах американских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава Исламской Республики Хосейн Керманпур.
Он подчеркнул, что ведомство много лет назад открыло профильные больницы для спасения от радиации работников заводов по обогащению урана. Туда доставили всех получивших ранения в ходе ночного авиаудара.
«Ни у кого из госпитализированных после бомбежки США радиоактивного облучения не обнаружили», — написал Керманпур на своей странице в социальной сети X.
Военная группировка США в ночь на 22 июня нанесла удар по иранским заводам по обогащению урана Натанз, Исфахан и Фордо. Глава Пентагона Пит Хегсет объявил, что для атаки использовали стратегические бомбардировщики с противобункерными бомбами. Он добавил, что проведенная атака уничтожила всю ядерную программу Ирана.