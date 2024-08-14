Работающие пенсионеры в России получат прибавку к выплатам

Эксперт Медведева: работающие пенсионеры получат прибавку до двух тысяч рублей

С 2025 года работающим пенсионерам в рамках индексации начнут дополнительно начислять до двух тысяч рублей. Заведующая кафедрой публичного и частного права Дальневосточного института управления РАНХиГС Наталья Медведева сообщила об этом РИА «Новости» .

«Можно предполагать, исходя из расчета, что работающий пенсионер может получить прибавку до двух тысяч рублей», — сказала она.

Медведева предупредила, что начисленные за 2016–2024 годы надбавки выплатят работающим пенсионерам лишь после ухода с работы. Размер индексации, по словам специалиста, зависит от стоимости пенсионного бала. Она сообщила, что правительство утвердит коэффициент к концу 2024 года.

Индексацию пенсий работающим пенсионерам возобовят в России с января 2025 года, сообщили «Известия». Президент Владимир Путин поручил проводить ее дважды в год.