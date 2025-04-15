Путина возмутили дополнительные комиссии при оформлении «Семейной ипотеки»

Некоторые банки при оформлении «Семейной ипотеки» начисляют до 10% дополнительных комиссий. Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета поручил разобраться в ситуации, сообщила пресс-служба Кремля.

Далеко не все семьи, имеющие право на льготные кредиты, решаются ими воспользоваться. Путин связал это с тем, что банки облагают их дополнительными комиссиями от пяти до 10%.

«Необходимо навести, конечно, порядок. Тем более что государство выделяет банкам финансовые ресурсы на выдачу таких кредитов», — сказал президент.

По его словам, повысилась стоимость банковского проектного финансирования для строительных компаний. На этом фоне, а также из-за снижения спроса на ипотеку запуск новых проектов сократился на 23%.

На заседании президиума Госсовета Путин поручил также разработать более четкие стандарты капитального ремонта в домах. Так люди смогут лучше понимать, на что пошли уплаченные ими деньги.