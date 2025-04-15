Путин поручил уточнить стандарты капремонта в домах

Жильцы должны понимать, на что тратятся уплаченные за жилищные услуги деньги. Для этого следует выработать четкие стандарты капитального ремонта, поручил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Госсовета. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

«Важно также выработать более четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов. Их в нашей стране 950 тысяч, более 950 тысяч», — заявил он.

Владельцы квартир, по мнению Путина, должны понимать систему начисления платы за жилищные услуги и знать, куда расходуются средства, собранные в том числе на капремонт. Он заявил, что уже многое сделано, например, ужесточены лицензионные требования к управляющим компаниям, которые существуют на деньги жильцов и несут перед ними ответственность. Однако нужно и дальше уделять внимание этим вопросам.

Президент также поручил навести порядок в сфере ипотечного кредитования. Он заявил, что банки облагают льготные кредиты дополнительными комиссиями.