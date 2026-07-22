Путин заявил о росте ненефтегазовых доходов в II квартале

В России выросли как нефтегазовые, так и ненефтегазовые доходы. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Как отметил глава государства, госфинансы сохраняют устойчивость. Так, федеральный бюджет в июне был исполнен с профицитом и составил 196 миллиардов рублей.

«Важную роль здесь сыграло увеличение бюджетных доходов. Причем прибавили как нефтегазовые доходы, так и поступления бюджета, которые не связаны с нефтегазовым сектором. Эти так называемые ненефтегазовые доходы во втором квартале года оказались более чем на четверть выше, чем за тот же период прошлого года», — подчеркнул Путин.

Ранее президент РФ оценил состояние экономики России как устойчивое. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что экономическая ситуация в России достаточно стабильная, однако указывал, что темпы роста недостаточны. По его словам, сложности возникли из-за общей обстановки в мире и внешних факторов.