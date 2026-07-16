Песков: Путин и кабмин регулярно обсуждают урегулирование в экономике

Экономическая ситуация в России в целом достаточно стабильная, но темпы роста явно недостаточны. Президент и члены правительства регулярно проводят обсуждения в целях урегулирования ситуации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков .

По его словам, сложности возникли из-за внешних факторов и общей обстановки в мире.

«Текущая экономическая ситуация в целом достаточно стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. Темпы роста — об этом неоднократно говорил президент — недостаточны», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что мировая экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и находится скорее в плачевном состоянии из-за последствий конфликтов, таких как в Персидском заливе.

«Трудности в экономике испытывают и страны Западной Европы, и некоторые страны Азии. И конечно, Россия не может оставаться в этом плане изолированной», — пояснил Песков.

Он обратил внимание, что трудности в экономике страны не стали критическими. Обсуждения для регулировки в управлении ситуацией президент и правительство проводят регулярно.

На минувшей неделе официальный представитель Кремля заявил, что российская экономика имеет достаточный запас прочности для поддержки стабильности. Колебания на фондовом рынке начались под влиянием мировых событий.