Путин оценил состояние экономики России

Состояние российской экономики остается устойчивым, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в области ТЭК. Об этом на совещании по экономическим вопросам сообщил президент Владимир Путин.

«Сразу же в начале совещания отмечу, что состояние отечественной экономики, ее ключевых отраслей устойчиво», — отметил глава государства.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что экономическая ситуация в России достаточно стабильная, однако указывал, что темпы роста недостаточны.

По его словам, сложности возникли из-за общей обстановки в мире и внешних факторов. Президент и кабмин регулярно проводят обсуждения для регулировки в управлении ситуацией, подчеркивал Песков.

Путин также отмечал, что трудности с топливом на отечественном рынке носят временный характер и не могут повлиять на общую картину в экономике страны.