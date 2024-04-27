Путин заявил о перспективе роста доходов бюджета России | 360°

Деньги 27 апреля 2024, 13:58 Путин заявил о перспективе роста доходов бюджета России Путин: сформировалась солидная база для роста бюджетных доходов за 6 лет РИА «Новости»

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Доходы бюджета России увеличились, в том числе нефтегазовые. Появились предпосылки к росту поступлений в ближайшие шесть лет, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Можно уверенно сказать, что формируется солидная база для роста бюджетных доходов на всем шестилетнем горизонте», — сказал он.

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Президент подвел итоги первого квартала 2024 года. Нефтегазовые поступления, заметил Путин, возросли на 43%. Общие доходы федеральной казны увеличились более чем в полтора раза. Он заявил, что вслед за ростом доходов сократился дефицит.

Глава государства призвал придерживаться консервативного подхода к планированию госбюджета. Путин также поручил, верстая расходную часть, сконцентрировать внимание на социальной сфере, поддержке семей, развитии территорий.

В целом макроэкономические показатели превысили прогнозы, заявил он, также сообщив о замедлении инфляции.