Путин увидел постепенное замедление инфляции в России | 360°

Важное 27 апреля 2024, 13:51 Путин увидел постепенное замедление инфляции в России Путин: инфляция в России постепенно замедляется

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В настоящее время темпы инфляции в России начали замедляться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

«При этом, уже традиционно, что радует, безусловно, более высокие темпы демонстрирует обрабатывающая отрасль», — указал глава государства.

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Их динамика в январе, по его данным, показала + 7,5%, а в феврале — уже +13,5%. На фоне этого, пояснил президент, инфляция постепенно замедляется инфляция.

Отдельно Путин коснулся вопроса о внутреннем валовом продукте. По итогам года ВВП страны, по словам главы государства, может увеличиться.

«Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития», — подчеркнул он.

Президент обратил внимание, что сейчас многие эксперты делают прогнозы о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более 3%.