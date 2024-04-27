Путин увидел постепенное замедление инфляции в России | 360°

27 апреля 2024, 13:51
Путин увидел постепенное замедление инфляции в России
Путин: инфляция в России постепенно замедляется
В настоящее время темпы инфляции в России начали замедляться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
«При этом, уже традиционно, что радует, безусловно, более высокие темпы демонстрирует обрабатывающая отрасль», — указал глава государства.
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Их динамика в январе, по его данным, показала + 7,5%, а в феврале — уже +13,5%. На фоне этого, пояснил президент, инфляция постепенно замедляется инфляция.
Отдельно Путин коснулся вопроса о внутреннем валовом продукте. По итогам года ВВП страны, по словам главы государства, может увеличиться.
«Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития», — подчеркнул он.
Президент обратил внимание, что сейчас многие эксперты делают прогнозы о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более 3%.
Владимир Путин
Экономика
Инфляция
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