Путин заявил о росте макроэкономических показателей | 360°

Деньги 27 апреля 2024, 13:49 Путин заявил о росте макроэкономических показателей Путин: макроэкономические показатели России превысили прогнозы в начале года РИА «Новости»

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Показатели российской экономики в начале 2024 года оказались выше прогнозов профильных ведомств. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая совещание с правительством, посвященное решению экономических вопросов.

Глава государства подчеркнул, что только за январь и февраль рост внутреннего валового продукта в годовом выражении вырос на 6%. Такого показателя не прогнозировал никто.

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«Данные начала года оказались выше прогнозов правительства, Банка России, да и некоторых экспертов. За январь–февраль ВВП России увеличился на 6% в годовом выражении», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что понимает эффект високосного года и дополнительный рабочий день, но даже если убрать этот фактор динамика все равно останется положительной, а итоговый результат хорошим.

«Текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития. Уже сейчас многие эксперты говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более 3%», — добавил Путин.

О сохранении начавшегося в прошлом году роста внутреннего валового продукта президент России Владимир Путин заявил на выступлении на съезде РСПП. Он подчеркнул, что внешние негативные факторы не сказались на ситуации в российской экономике, которая только укрепилась.