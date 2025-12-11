Необходимо к 2030 году снизить уровень бедности до уровня ниже 7%, а к 2036-му — ниже 5%. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«За последние годы мы добились опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан, и уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что если в 2000 году за чертой бедности находились 42 миллиона человек, то сейчас — около 10 миллионов. При этом учитывать необходимо не только размер доходов, но и другие факторы в комплексе, добавил президент.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ввести «справедливый МРОТ», привязав его к потребительской корзине, а не к медианной зарплате, как сейчас.