Росатом намерен построить под Мурманском верфь для плавучих станций

В Росатоме задумались о строительстве собственной верфи для плавучих атомных энергоблоков, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Интервью опубликовано в журнале «Эксперт» .

По словам Лихачева, Балтийский завод, на котором построены четыре ледокола проекта 22220 и плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов», по-прежнему остается основным партнером корпорации. Но потребность в таких судах будет расти.

Глава Росатома предположил, что компания получит заказы на десятки плавучих энергоблоков, и этот объем будет избыточным для Балтийского завода.

«Именно по этой причине мы рассматриваем возможность создания под Мурманском мощностей для достройки плавучих атомных энергоблоков», — отметил он.

Лихачев добавил, что это большой город с портовой инфраструктурой и неограниченным выходом в океан. Здесь же находится база «Атомфлота».

Ранее Росатом приступил к созданию плавучих АЭС для южных регионов.