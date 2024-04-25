Путин заявил о контактах с Набиуллиной по вопросу инфляции | 360°

Деньги 25 апреля 2024, 16:42 Путин заявил о контактах с Набиуллиной по вопросу инфляции Путин: в России видна тенденция на снижение уровня инфляции РИА «Новости»

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что угроза роста инфляции в России еще есть. Об этом в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил президент Владимир Путин. Его слова привела пресс-служба Кремля.

Глава государства сообщил, что регулярно контактирует с Набиуллиной по вопросу инфляции. По его словам, видна тенденция снижения уровня инфляции в стране.

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«Центробанку удается балансировать между поддержкой кредитования экономики и борьбой с инфляцией», — сказал Путин.

По его словам, Россия столкнулась с серьезными вызовами, но ее экономика выстояла. ВВП страны демонстрирует хорошие темпы прироста, подчеркнул президент.

«За первые два месяца 2024 года — в среднем 6% рост в годовом выражении», — подытожил Путин.

Ранее он заявил о готовности страны к переходу на новую экономическую модель. Она будет ориентирована на создание новых отраслей и направлений промышленности.