С 2022 года Запад запустил санкционную машину против России на полный ход. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы.

По его словам, Россия давно сталкивается с попытками ограничений со стороны коллективного Запада, который надеялся подорвать российскую экономику, промышленность и науку, чтобы расколоть общество в стране.

«Но народ России никому и никогда не сломить. Этого никогда не было и не будет», — сказал президент.

Российский лидер добавил, что антироссийские санкции наносят ущерб самим инициаторам.

Ранее стало известно, что Евросоюз может пересмотреть процедуру утверждения антироссийских рестрикций из-за того, что Греция затянула введение нового пакета на несколько недель, добившись уступок для своей судоходной компании.