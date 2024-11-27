Доллар и евро бьют рекорды. Россиянам рассказали, когда ждать укрепления рубля

Курс доллара к концу декабря может достичь отметки в 117-122 рубля. Такой прогноз в комментарии 360.ru сделал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Иностранная валюта бьет рекорды — впервые с марта 2022 года доллар взлетел до 114 рублей, евро — до 120 рублей. Юань поднялся выше 15 рублей. Главная причина роста курсов иностранных валют заключается в вооруженной и экономической эскалации, объяснил эксперт.

«В этом случае растут государственные расходы, которые раскручивают маховик потребительского спроса, инфляции и требуют длительное время удерживать высокую ключевую ставку в сочетании с практически остановившимся экономическим ростом», — отметил он.

У промышленного сектора, как и у населения, возникает повышенный спрос на валюту. Это необходимо для сохранения сбережений и обеспечения бесперебойного импорта сырья, машин и оборудования.

«Из-за этого возникает проблематика достаточно серьезной девальвации рубля. В итоге можно пересматривать примерно каждый день это пороговое значение, какое он будет к концу декабря. Но если ничего сверхъестественного не произойдет, то можно рассматривать уровень 117-122 рубля за доллар к концу декабря», — предупредил Бархота.

По его словам, ключевая ставка тоже вырастет и достигнет минимум 23%. В этой ситуации Россия будет находится до деэскалации.

«В первом квартале 2025 года можно надеяться осторожно на успокоение. <…> Отскок от запредельного уровня 120 в сторону, например, уровня 110-115 — такое можно ожидать. <…> Высокая ключевая ставка, девальвированный рубль и прочие вещи все вместе будут давать эффект необходимости срочных изменений для того, чтобы рынки действительно успокоить», — резюмировал специалист.

Министр финансов Антон Силуанов ранее назвал курс рубля благоприятным для экспортеров. Он также в шутку призвал не думать о повышении ключевой ставки, чтобы это не сбылось.