Путин заявил, что российские компании уже начали вкладываться в защиту предприятий от ударов ВСУ

Прежде у бизнеса не было обязательств защищать свои предприятия от украинских атак и тратить деньги на системы ПВО, их ввели новым указом, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XI Восточного экономического форума. Об этом сообщил ТАСС .

Российский лидер подчеркнул, что некоторые крупные компании уже начали вкладываться в защиту предприятий от ударов ВСУ. Речь идет о затратах на оборудование и подготовку специалистов в десятки миллиардов рублей.

В августе Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности критической инфраструктуры. Он предусматривает переход предприятий, владельцы которых не обеспечили должный уровень защиты, под государственное управление.