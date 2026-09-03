Путин заявил, что российские компании уже начали вкладываться в защиту предприятий от ударов ВСУ
Путин: новый указ вводит обязательства для бизнеса защищать свои предприятия
Прежде у бизнеса не было обязательств защищать свои предприятия от украинских атак и тратить деньги на системы ПВО, их ввели новым указом, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XI Восточного экономического форума. Об этом сообщил ТАСС.
Российский лидер подчеркнул, что некоторые крупные компании уже начали вкладываться в защиту предприятий от ударов ВСУ. Речь идет о затратах на оборудование и подготовку специалистов в десятки миллиардов рублей.
В августе Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности критической инфраструктуры. Он предусматривает переход предприятий, владельцы которых не обеспечили должный уровень защиты, под государственное управление.