Путин прибыл на верфь «Звезда» в Приморье

Президент России Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье. Об этом сообщил ТАСС .

Президент прилетел во Владивосток из Киргизии, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме. Свой визит в регион глава государства начал с посещения верфи, расположенной в городе Большой Камень.

Судоверфь «Звезда» — самая современная верфь России, которая ведет строительство всех типов крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники. Проект реализует компания «Роснефть» по поручению Путина.

Ранее президент принял участие в заседании глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября. Подробности программы мероприятия — в материале 360.ru.