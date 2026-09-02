Путин прибыл на верфь «Звезда» в Приморье
Президент России Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье. Об этом сообщил ТАСС.
Президент прилетел во Владивосток из Киргизии, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме. Свой визит в регион глава государства начал с посещения верфи, расположенной в городе Большой Камень.
Судоверфь «Звезда» — самая современная верфь России, которая ведет строительство всех типов крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники. Проект реализует компания «Роснефть» по поручению Путина.
Ранее президент принял участие в заседании глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября. Подробности программы мероприятия — в материале 360.ru.