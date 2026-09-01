Лидеры стран ШОС подписали в Бишкеке совместную декларацию

Лидеры стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества приняли совместную декларацию в связи с двадцатипятилетием со дня основания. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В документе подтвердили твердую приверженность целям и принципам, установленным в Хартии ШОС. Участники организации намерены и далее укреплять добрососедство, дружбу и эффективное многопрофильное сотрудничество.

Государства-члены продолжат углублять взаимодействие, которое может стать основой для создания пространства равной и неделимой безопасности в Евразии, отметили в декларации.

Участники ШОС выступили за реформирование и совершенствование системы глобального управления и регулирования.

Ранее президент Владимир Путин на заседании Совета глав государств — членов ШОС заявил, что товарооборот России с государствами — членами ШОС в 2025 году составил 400 миллиардов долларов. Более 98% расчетов прошли в национальных валютах.