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    Лидеры стран ШОС подписали в Бишкеке совместную декларацию

    Фото: Пресс-служба Кремля

    Лидеры стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества приняли совместную декларацию в связи с двадцатипятилетием со дня основания. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    В документе подтвердили твердую приверженность целям и принципам, установленным в Хартии ШОС. Участники организации намерены и далее укреплять добрососедство, дружбу и эффективное многопрофильное сотрудничество.

    Государства-члены продолжат углублять взаимодействие, которое может стать основой для создания пространства равной и неделимой безопасности в Евразии, отметили в декларации.

    Участники ШОС выступили за реформирование и совершенствование системы глобального управления и регулирования.

    Ранее президент Владимир Путин на заседании Совета глав государств — членов ШОС заявил, что товарооборот России с государствами — членами ШОС в 2025 году составил 400 миллиардов долларов. Более 98% расчетов прошли в национальных валютах.