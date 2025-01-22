Путин предложил проиндексировать пенсии на 9,5% с января

Страховые пенсии с 1 января 2025 года повысят на 9,5%, исходя из уровня инфляции. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Прошу реализовать это решение, что называется, задним числом», — подчеркнул он.

Также глава государства предупредил, что замедление кредитования может стать угрозой для экономического роста. Он призвал не допустить таких перекосов и потребовал обеспечить необходимое увеличение кредитного портфеля.

Ранее 360.ru собрал информацию о том, какие выплаты увеличат с 1 февраля 2025 года. В стране повысят материнский капитал, прожиточный минимум и МРОТ. Общий прожиточный минимум с середины зимы 2025 года составит 17 733 рубля, а пособие при рождении ребенка увеличится до 26 400 рублей. Достигшие 80-летнего возраста россияне будут получать помимо обычной пенсии доплаты по уходу, а инвалидам Социальный фонд начнет компенсировать расходы по покупке технических средств для реабилитации.