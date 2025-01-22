Путин указал на риск для экономического роста из-за замедления кредитования

Замедление кредитования может стать угрозой для экономического роста. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что важно не допустить «перекосов», создающих риски для роста экономики.

«Понятно, что снижение кредитной активности может создать риски для долгосрочного роста, мы это обсуждали не так давно на встрече с бизнесом», — отметил глава государства.

Также он призвал обеспечить увеличение кредитного портфеля, которое будет достаточным для уверенной экономической динамики и которое позволит добиваться ориентиров Центробанка по инфляции.

Ранее Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту российской экономики в 2025 году до 1,4%. Согласно опубликованным данным, валовый внутренний продукт государства за 2024 год вырос на 3,8%. МВФ также ожидает, что экономический рост страны на 2026 год составит 1,2% ВВП.