Социальные выплаты вырастут с 1 февраля 2025 года: какие и на сколько
С 1 февраля 2025 года в России увеличат маткапитал, пенсии и МРОТ
С 1 февраля 2025 года в России увеличат некоторые социальные выплаты, в том числе материнский капитал, прожиточный минимум, МРОТ и другие. Какие еще пособия станут больше и кто может их получить — в материале 360.ru.
Прожиточный минимум
С начала года в России увеличился прожиточный минимум (ПМ).
Интересно
В феврале 2025-го прожиточный минимум составит:
- Для трудоспособного населения — 19 329 рублей;
- Для пенсионеров — 15 250 рублей;
- Для детей — 17 201 рубль.
Интересно
Общий прожиточный минимум по стране с середины зимы 2025 года будет равняться 17 733 рублям.
МРОТ
Рука об руку с прожиточным минимумом идет МРОТ. С начала 2025 года его тоже увеличат.
Интересно
С января МРОТ составил 22 440 рублей, теперь с опорой на него пересчитывают все социальные пособия. Россияне начнут получать увеличенные пособия с 1 февраля 2025 года.
МРОТ влияет на следующие виды выплат:
- зарплаты;
- пособия по временной нетрудоспособности;
- пособие по беременности и родам;
- страховые взносы.
Минимальный размер оплаты труда может меняться в зависимости от региона, но должен быть не ниже федеральной планки. Например, в Москве МРОТ выше общероссийского и в 2025-м достиг 29 389 рублей.
Материнский капитал
С начала февраля в России традиционно увеличат материнский капитал, следует из закона № 256 «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей». Размер пособия пересматривают ежегодно 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.
Интересно
В итоге можно будет получить:
- На первенца — 676 398 рублей;
- На второго ребенка — 893 835 рублей.
Пособие при рождении ребенка
Помимо этого, матерям выплатят единовременное пособие на рождение ребенка. Оно составит 26 400 рублей.
Интересно
Если родится несколько детей одновременно, пособие причитается на каждого.
Пособие по уходу за ребенком
Российским семьям с детьми выплачивают и пособия по уходу за ребенком. Это ежемесячная выплата, которую получают до достижения ребенком полуторагодовалого возраста.
С 1 февраля она составит:
- минимум — 9227 рублей;
- максимум — 68 998 рублей.
Увеличенные пенсии
Все россияне, достигшие 80-летнего возраста в январе 2025 года, с начала февраля станут получать доплаты по уходу, помимо привычной пенсии.
Кроме того, увеличенные выплаты начислят работающим пенсионерам. До конца осени 2024 года им надбавка в виде индексации была недоступна.
Выплаты инвалидам
С 2025-го Социальный фонд России начал компенсировать инвалидам расходы по покупке до 2024 года технических средств для реабилитации. Подать заявление можно на портале госуслуг, в МФЦ или офисе Соцфонда.
Кроме того, теперь фонд будет предоставлять деньги на такие устройства в виде электронных сертификатов либо приобретать их самостоятельно через госзакупки.