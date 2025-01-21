Социальные выплаты вырастут с 1 февраля 2025 года: какие и на сколько

С 1 февраля 2025 года в России увеличат некоторые социальные выплаты, в том числе материнский капитал, прожиточный минимум, МРОТ и другие. Какие еще пособия станут больше и кто может их получить — в материале 360.ru.

Прожиточный минимум С начала года в России увеличился прожиточный минимум (ПМ).

Интересно Прожиточный минимум необходим для оценки качества жизни населения России. Его размер опирается на стоимость потребительской корзины, которая включает в себя все необходимые для жизни расходы: ЖКХ, продукты, непродовольственные товары и другие. Прожиточный минимум необходим для оценки качества жизни населения России. Его размер опирается на стоимость потребительской корзины, которая включает в себя все необходимые для жизни расходы: ЖКХ, продукты, непродовольственные товары и другие.

В феврале 2025-го прожиточный минимум составит: Для трудоспособного населения — 19 329 рублей;

Для пенсионеров — 15 250 рублей;

Для детей — 17 201 рубль.

Интересно Величина прожиточного минимума влияет на МРОТ (он должен быть не ниже ПМ), размер доплаты к пенсии, алиментов, формирование федерального и регионального бюджетов, возможность ежемесячных выплат из маткапитала. Величина прожиточного минимума влияет на МРОТ (он должен быть не ниже ПМ), размер доплаты к пенсии, алиментов, формирование федерального и регионального бюджетов, возможность ежемесячных выплат из маткапитала.

Общий прожиточный минимум по стране с середины зимы 2025 года будет равняться 17 733 рублям.

Фото: Баранов Владимир / Global Look Press

МРОТ Рука об руку с прожиточным минимумом идет МРОТ. С начала 2025 года его тоже увеличат.

Интересно МРОТ — минимальный размер оплаты труда. Ежемесячная зарплата работника в России не может быть ниже этого показателя. МРОТ — минимальный размер оплаты труда. Ежемесячная зарплата работника в России не может быть ниже этого показателя.

С января МРОТ составил 22 440 рублей, теперь с опорой на него пересчитывают все социальные пособия. Россияне начнут получать увеличенные пособия с 1 февраля 2025 года. МРОТ влияет на следующие виды выплат: зарплаты;

пособия по временной нетрудоспособности;

пособие по беременности и родам;

страховые взносы. Минимальный размер оплаты труда может меняться в зависимости от региона, но должен быть не ниже федеральной планки. Например, в Москве МРОТ выше общероссийского и в 2025-м достиг 29 389 рублей.

Фото: Nikolay Gyngazov/ / Global Look Press

Материнский капитал С начала февраля в России традиционно увеличат материнский капитал, следует из закона № 256 «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей». Размер пособия пересматривают ежегодно 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

Интересно Таким образом, с февраля размер материнского капитала за рождение ребенка вырастет на 7,3%. Таким образом, с февраля размер материнского капитала за рождение ребенка вырастет на 7,3%.

В итоге можно будет получить: На первенца — 676 398 рублей;

На второго ребенка — 893 835 рублей.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Пособие при рождении ребенка Помимо этого, матерям выплатят единовременное пособие на рождение ребенка. Оно составит 26 400 рублей.

Интересно Важно: если ребенок родится до 1 февраля 2025 года, семье выплатят прежний размер пособия — 24 604 рубля. Важно: если ребенок родится до 1 февраля 2025 года, семье выплатят прежний размер пособия — 24 604 рубля.

Если родится несколько детей одновременно, пособие причитается на каждого.

Фото: Tenzin Nyida/XinHua / Global Look Press

Пособие по уходу за ребенком Российским семьям с детьми выплачивают и пособия по уходу за ребенком. Это ежемесячная выплата, которую получают до достижения ребенком полуторагодовалого возраста. С 1 февраля она составит: минимум — 9227 рублей;

максимум — 68 998 рублей.

Фото: Carlos LujÃƒÂ°N/Keystone Press Agency / Global Look Press

Увеличенные пенсии Все россияне, достигшие 80-летнего возраста в январе 2025 года, с начала февраля станут получать доплаты по уходу, помимо привычной пенсии. Кроме того, увеличенные выплаты начислят работающим пенсионерам. До конца осени 2024 года им надбавка в виде индексации была недоступна.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / Global Look Press

Выплаты инвалидам С 2025-го Социальный фонд России начал компенсировать инвалидам расходы по покупке до 2024 года технических средств для реабилитации. Подать заявление можно на портале госуслуг, в МФЦ или офисе Соцфонда. Кроме того, теперь фонд будет предоставлять деньги на такие устройства в виде электронных сертификатов либо приобретать их самостоятельно через госзакупки.