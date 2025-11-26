ЕС может потребовать от Украины вернуть промежуточный кредит
Politico: Европа может заставить Украину вернуть промежуточный кредит
Европейский союз может потребовать от Киева возврата промежуточного кредита. Об этом сообщило издание Politico.
«Украину могут попросить вернуть первоначальный промежуточный заем Евросоюзу после того, как она получит финансирование в рамках долгосрочного займа», — написали журналисты со ссылкой на неназванных дипломатов.
По данным Politico, страны ЕС не стремятся брать на себя долговые обязательства перед Киевом. Это связано с тем, что многие из них испытывают дефицит бюджета и сталкиваются с высокой стоимостью кредитов.
В ответ на начало специальной военной операции Евросоюз и страны «Большой семерки» заморозили примерно половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, преимущественно на счетах Euroclear, одной из крупнейших в мире систем расчетов и клиринга, штаб-квартира которой расположена в Бельгии.
Ранее стало известно, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует провести видеоконференцию с госсекретарем США Марко Рубио. На встрече будет обсуждаться вопрос о конфискации российских активов. К обсуждению присоединятся страны, готовые поддержать эту инициативу.