ЕС может потребовать от Украины вернуть промежуточный кредит

Европейский союз может потребовать от Киева возврата промежуточного кредита. Об этом сообщило издание Politico .

«Украину могут попросить вернуть первоначальный промежуточный заем Евросоюзу после того, как она получит финансирование в рамках долгосрочного займа», — написали журналисты со ссылкой на неназванных дипломатов.

По данным Politico, страны ЕС не стремятся брать на себя долговые обязательства перед Киевом. Это связано с тем, что многие из них испытывают дефицит бюджета и сталкиваются с высокой стоимостью кредитов.

В ответ на начало специальной военной операции Евросоюз и страны «Большой семерки» заморозили примерно половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, преимущественно на счетах Euroclear, одной из крупнейших в мире систем расчетов и клиринга, штаб-квартира которой расположена в Бельгии.

Ранее стало известно, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует провести видеоконференцию с госсекретарем США Марко Рубио. На встрече будет обсуждаться вопрос о конфискации российских активов. К обсуждению присоединятся страны, готовые поддержать эту инициативу.