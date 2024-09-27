Депутат Бессараб: стремительный рост МРОТ связан со стагнацией реальных зарплат

Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ОТР прокомментировала информацию о том, что с 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет до 22 440 рублей, а к 2030 году — до 35 000 рублей.

Депутат объяснила стремительный рост МРОТ стагнацией реальных зарплат, которые не увеличивались долгое время. Она добавила, что от повышения МРОТ выиграют и другие работники.

«Увеличение МРОТ повлечет за собой повышение фондов оплаты труда по всем тарифным сеткам», — сказала политик.

Напомним, каждый российский регион вправе устанавливать свой МРОТ, однако он не должен быть ниже правительственного.