Депутат Бессараб: стремительный рост МРОТ связан со стагнацией реальных зарплат

Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ОТР прокомментировала информацию о том, что с 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет до 22 440 рублей, а к 2030 году — до 35 000 рублей.
Депутат объяснила стремительный рост МРОТ стагнацией реальных зарплат, которые не увеличивались долгое время. Она добавила, что от повышения МРОТ выиграют и другие работники.
«Увеличение МРОТ повлечет за собой повышение фондов оплаты труда по всем тарифным сеткам», — сказала политик.
Напомним, каждый российский регион вправе устанавливать свой МРОТ, однако он не должен быть ниже правительственного.
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