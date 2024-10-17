Законопроект о повышении МРОТ до 22 440 рублей приняли в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому МРОТ с 1 января вырастет до 22 440 рублей. Подробности сообщила «Парламентская газета» .

Сейчас МРОТ составляет 19 242 рубля, таким образом, его проиндексируют сразу на 16,6%. По оценкам председателя Госдумы Вячеслава Володина, это затронет 4,2 миллиона человек. К 2030 году минимальный размер оплаты труда должен будет вырасти до 35 тысяч рублей.

Кроме того, впервые на процент инфляции проиндексируют пособие по безработице.

Ранее депутаты от ЛДПР предложили законодательно закрепить минимальную зарплату медработников. Согласно их проекту, младшему и среднему персоналу нельзя будет платить менее 2,5 МРОТ, а врачам — менее четырех. Целью проекта назвали восстановление престижа работы в медицине.