Путин подписал закон о банковских соцвкладах

Президент Путин подписал закон о социальных вкладах в пределах 50 тысяч рублей

Фото: Pxhere

Россияне с низкими доходами смогут открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей. Такой закон подписал президент Владимир Путин, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Проект разработали в целях социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Таким образом они смогут получать гарантированный доход по счетам и вкладам.

Закон позволит получателям соцподдержки открывать социальные банковские вклады в рублях сроком на один год с возможностью продления. Есть одно важное условие — максимальная сумма такого вклада не может превышать 50 тысяч рублей. Процентную ставку по нему назначает конкретный банк.

Изменения внесут в закон «О банках и банковской деятельности». Кредитно-финансовые организации не смогут отказать в открытии социального вклада гражданам, имеющим право на соцподдержку.

Ранее Путин подписал закон, согласно которому материнский капитал можно тратить на индивидуальное жилищное строительство. Документ также предполагает возврат средств в случае прекращения договора эскроу-счета.

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