Россиянам с низкими доходами разрешат открывать соцвклады

Госдума приняла закон о банковских вкладах для людей с низкими доходами

Фото: РИА «Новости»

Государственная дума одобрила закон, позволяющий россиянам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Это решение направлено на поддержку лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Его суть заключается в том, что получатели социальной поддержки смогут открывать вклады на срок в один год с возможностью их продления на такой же срок. Процентная ставка будет зависеть от конкретного банка. Банки не могут отказать в открытии социального вклада гражданам, имеющим право на соцподдержку. Нововведение начнет действовать с 1 июля 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека».

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